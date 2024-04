O novo passo da recuperação de Mingau, baixista baleado do Ultraje a Rigor

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Baleado na cabeça em outubro do ano passado, o baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, tem passado por um longo processo de recuperação desde então, mas o prognóstico é positivo. Em um perfil dedicado ao músico no Instagram, a filha do artista, Isabella Aglio, deu detalhes sobre o estado de saúde do pai e os próximos passos do processo de reabilitação, que ainda deve ser longo.

Conforme descrito na publicação, Mingau deve passar por uma cirurgia de cranioplastia nas próximas semanas. O processo faz parte do tratamento e será feito para colocar uma prótese na área do osso que foi destruída pelo tiro. Em seguida, o músico será transferido para uma clínica de reabilitação, onde deve continuar com os cuidados.

Isabella também usou a publicação para prestar contas em relação a uma vaquinha online feita para o músico. Segundo ela, Mingau foi atendido pelo SUS, em um hospital sem neurocirurgião, e teve que ser transferido para uma instituição autorizada pelo convênio — os especialistas que o atenderam, no entanto, foram levados por um amigo e não eram credenciados no plano. “A família só soube dois meses depois que teria honorários médicos a pagar, uma conta que chegou a 300 mil reais”, revelou ela.

Com a arrecadação, os custos das cirurgias iniciais foram cobertos em quatro meses, e o restante arrecadado irá custear a nova operação e outros gastos com a continuidade do tratamento. “Não dá pra mudar de time. Afinal, foram esses neurologistas que salvaram a vida do meu pai, e conhecem mais do que ninguém o seu cérebro”, atestou a filha do cantor.

Mingau estava em Paraty, no litoral fluminense, para comemorar seu aniversário, quando foi surpreendido por bandidos. O artista tem uma pousada em Trindade, distrito turístico de Paraty. O músico dirigia pela Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, área descrita pelas autoridades locais como um ponto dominado pelo tráfico de drogas, quando foi atingido pelos disparos.

