Tiro atravessou o cérebro do músico do Ultraje a Rigor, diz médico

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os médicos que operaram o músico Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigo, atingido com um tiro na cabeça em um assalto na madrugada de sábado para domingo (3), em Paraty, no litoral fluminense, contaram em entrevista coletiva que o projétil penetrou na caixa craniana na região frontal esquerda, atravessou o cérebro e saiu do outro lado. Segundo os médicos, não há resíduo do projétil no crânio do artista.

O estado de saúde do músico é grave e segundo os médicos, a área afetada é responsável por algumas funções motoras, de linguagem e visão. Mingau foi operado no domingo a noite e o procedimento durou 3h30, no hospital São Luiz, em São Paulo, para onde ele foi transferido. Segundo os médicos é difícil dar um prognóstico do caso. A cirurgia serviu para estabilizar o músico, porém eles consideram que o caso dele é crítico, já que está no pico do inchaço e não há prazo para retirar a sedação. Novas cirurgias não estão descartadas.

Mingau estava em Paraty, no litoral fluminense, para comemorar seu aniversário, quando foi surpreendido por bandidos. O artista tem uma pousada em Trindade, distrito turístico de Paraty. O músico dirigia pela Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, área descrita pelas autoridades locais como um ponto dominado pelo tráfico de drogas.

A Polícia Civil informou que prendeu um suspeito do crime. Os policiais encontraram um notebook, grande quantidade de drogas, armas e munições.

Antes de tocar com o Ultraje a Rigor, Mingau foi baixista da banda Ratos de Porão até 1985. Ele está no Ultraje desde 1999, após a saída de Serginho.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga