Filha divulga 1ª imagem do baixista do Ultraje a Rigor após tiro na cabeça

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Isabella Aglio, filha do baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, do Ultraje a Rigor, divulgou pela primeira vez uma foto do músico após ele ter tomado um tiro que atravessou sua cabeça, em Paraty, em outubro.

A imagem foi postada nos stories do Instagram. Isabella contou que o pai segue na UTI para tratar de uma infecção pulmonar, algo comum em quem fica muito tempo internado. A jovem celebrou a melhora do pai, que já consegue sorrir e mexer os dedos da mão. “Sim, pessoal, ainda estamos na UTI combatendo uma infecção pulmonar. A ansiedade toma conta de mim, mas eu sei que o caminho é longo e preciso de paciência. E queria lembrar a todos que ainda precisamos de ajuda. Temos a vaquinha online e um show no dia 14/12. Tem risada, tem alegria, mas também tem bastante choro. Tô fazendo tudo que posso, paizinho, tudo vai ficar bem”, escreveu ela.

Isabella se refere a uma vaquinha online organizada pela família para arrecadar fundos para pagar os gastos com saúde do artista, que precisará de cadeira de rodas e uma prótese na mão. Amigos músicos de Mingau também estão organizando um show beneficente, Juntos Pelo Mingau, em 14 de dezembro, às 21h, no Teatro Bradesco, em São Paulo. Cerca de 15 artistas já confirmaram presença.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial