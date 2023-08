O mico dos festivais de música que o The Town promete superar

Os organizadores do festival The Town, que acontecerá no autódromo de Interlagos nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, anunciaram nesta quinta-feira, 10, em uma entrevista coletiva, com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do governador do Estado, Tarcísio de Freitas, inúmeras mudanças no autódromo, que será chamado de Cidade da Música nos dias do evento.

O principal investimento – e um alívio para os usuários – será a instalação de oito polos de banheiros de verdade, abandonando de vez os insalubres banheiros químicos utilizados no local por outros festivais. Ao todo, eles instalaram 50km de tubulações para ligação de água e esgoto, criando 680 cabines espalhadas por todo o terreno e conectadas à rede pública de tratamento de esgoto.

Outras obras de infraestrutura foram feitas no terreno para facilitar a locomoção do público e melhorar a acessibilidade, segundo os organizadores, preservando as características topográficas do autódromo. A área em que ficam os palcos Skyline e The One foi aumentada em mais de 30.000 m2. Ainda no solo, 24 mil m2 de grama sintética estão sendo colocados para amenizar o calor.

Segundo Ricardo Nunes, a prefeitura investiu 190 milhões de reais em manutenção do autódromo e do entorno que também beneficiarão outros eventos, como a própria Fórmula 1 e outros festivais realizados por lá. Já os organizadores do The Town investiram 300 milhões de reais para adequar o espaço ao padrão do Rock in Rio.

Da parte do governo estadual, Tarcísio de Freitas anunciou o funcionamento da rede de trens e metrôs 24h nos dias do evento. A partir da meia-noite, durante os cinco dias de evento, apenas a Estação Autódromo permanece aberta para embarque do público – sendo assim, todas as restantes funcionarão apenas para desembarque. Desta forma, o público não precisa se preocupar com a volta para casa, podendo aproveitar o festival até ao fim e saindo com segurança. “Teremos saídas a cada 3 minutos e, obviamente, essas pessoas precisam ser baldeadas para as outras linhas para chegar em cada ponto da nossa cidade. Então, nós teremos toda a linha funcionando 24 horas, com três serviços diferentes: teremos o serviço normal, que todo mundo está acostumado, o expresso, o semi-expresso”, contou o governador, para incentivar o uso do transporte público durante o festival.

Os ingressos para os dias 3, 9 e 10 de setembro já estão esgotados. Ainda podem ser adquiridos ingressos para os dias 7 e 2 de setembro.

