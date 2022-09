O mea culpa do ídolo do metal após dar soco em ex-colega de banda

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Lá se vão 39 anos desde que Dave Mustaine fez parte do Metallica, entre 1982 e 1983. Mas, até hoje, a relação do músico com sua ex-banda e os integrantes continua sendo alvo de interesse dos fãs. Em uma recente sessão de perguntas e respostas com os fãs, promovida pela revista Revolver e divulgada pelo site Blabbermouth, Mustaine voltar a falar sobre aquele período.

No bate-papo, o músico relembrou de sua expulsão do Metallica e do soco que ele deu no vocalista James Hetfield, após ele ter chutado seu cachorro. “Foi uma coisa estúpida que eu fiz levando meu cachorro para o ensaio. E foi ainda mais estúpido dar um soco em James. Eu realmente o respeito e respeito sua forma de tocar. Espero que ele saiba que há muitas pessoas por aí, como eu, que gostam dele como pessoa e não ligam se ele está no Metallica”, contou.

Mustaine também comentou o show da banda no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 12 de maio. Após o Metallica tocar Sad But True, Hetfield, emocionado, se abriu com o público dizendo que não estava se sentindo muito bem antes de fazer o show. “Estava me sentindo um pouco inseguro, como se eu fosse velho, não pudesse mais tocar. Então, eu conversei com esses caras aqui (os colegas de banda) e eles me ajudaram. Me deram um abraço e disseram que estão do meu lado. Isso significa tudo pra mim”.

Sobre esse depoimento, Mustaine falou: “Foi triste ver ele passar por aquilo. Temos essa estranha relação de amor e ódio, mas ela só acontece porque realmente gosto daqueles caras. Se não gostasse, simplesmente puxaria a descarga e seguiria em frente. James sempre foi alguém com quem curti tocar. Queria que tudo entre nós tivesse acabado de forma diferente. Mas as coisas são como são.