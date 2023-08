O jeito peculiar que Rihanna lida com o nascimento de seus filhos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Rihanna e o rapper A$AP Rocky tiveram, recentemente, seu segundo filho. Em uma postura peculiar entre as celebridades, o casal preferiu não divulgar o nascimento da criança. A notícia veio à tona pelo site de fofocas TMZ. Segundo o site americano, o bebê é um menino com a letra R na inicial do nome e ele chegou ao mundo no dia 3 de agosto. O mistério também foi mantido pelo casal com o primeiro filho, RZA Athelaston Mayers, nascido em maio de 2022, e que só foi apresentado ao público onze meses depois.

Se o nascimento dos rebentos é tratado com discrição, o mesmo não pode ser dito da gestação. A gravidez do segundo filho do casal foi revelada durante o show de Rihanna no Super Bowl. Nas redes, a cantora mostra com orgulho o barrigão, muitas vezes divulgando sua marca de lingerie Savage X Fenty.

