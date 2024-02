O histórico encontro de três dos maiores guitarristas da história do rock

Três das maiores lendas da guitarra no rock and roll, Jimmy Page, do Led Zeppelin, Brian May, do Queen, e Tony Iommi, do Black Sabbath, se reuniram na quinta-feira, 22, para o lançamento de uma nova loja da marca de guitarras Gibson, em Londres. Os três posaram para fotos juntos e demonstraram suas habilidades no instrumento.

A loja abrirá as portas oficialmente no sábado, 24, com um evento com uma palestra de Jimmy Page. “Ele (Page) merece um capítulo muito importante na história da Gibson. Pensamos nele como um embaixador emérito das guitarras e um pioneiro da música no nascimento e evolução do rock”, disse o presidente da Gibson, Cesar Gueikian.

O local servirá como ponto de encontro de guitarristas na Inglaterra, onde farão apresentações ao vivo e encontros com fãs. “Não é uma loja de guitarras comum, é um lugar onde os músicos podem ir para se inspirar. Seja qual for o estilo, há uma grande variedade de guitarras para escolher”, disse Iommi.