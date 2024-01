O estado de saúde de Doja Cat após sofrer violenta agressão do irmão

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A rapper americana Doja Cat, de 28 anos, e sua mãe, Deborah Sawyer, de 62 anos sofreram graves agressões físicas de Raman Dalithando Dlamini, de 30 anos, irmão de Doja, e filho de Deborah. A informação, noticiada pela NBC, diz que Doja teve dentes quebrados, escoriações e hematomas pelo corpo.

Deborah pediu uma ordem de restrição, que foi concedida pela Justiça. Doja, por sua vez, não teve o mesmo benefício pois o juiz alegou que a cantora precisa fazer um pedido individualmente.

Segundo a reportagem, Roman destruiu e roubou a casa da família, além de agredir verbalmente e humilhar as duas mulheres. Esta não é a primeira vez uma ordem de restrição é emitida contra Roman, que já foi proibido de se aproximar da mãe em 2017. O agressor, no entanto, voltou a entrar na casa e entre as agressões a mãe no passado estão estrangulamentos, testemunhados pelo neto.

Devido às agressões, Deborah e Doja Cat, cujo nome de batismo é Amala Ratna Zandile Dlamini, desenvolveram ansiedade e medo constante. “Não estou apenas preocupado e com medo de episódios de violência física, mas também do tremendo dano mental e emocional que está sendo causado”, disse Deborah. Doja não se manifestou até o momento.

