Ludmilla conta como será o show no festival de Coachella 2024

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O festival de Coachella, um dos mais importantes dos Estados Unidos, anunciou a cantora Ludmilla como uma de suas atrações nos dias 14 e 21 de abril, mesmo dia de artistas como Doja Cat, J Balvin e Bebe Rexha. Em entrevista ao podcast PodPah, a artista afirmou que cantará para os americanos o que já costuma apresentar no Brasil. “Vou lá entregar brasilidade e Ludmilla pra eles. Vai ser um show épico e histórico”, disse.

Ludmilla foi uma das principais atrações de grandes festivais brasileiros nos últimos anos, como no Rock in Rio e no The Town. Seu novo show, Numinace, também está sendo bastante elogiado pelos fãs, por misturar ritmos populares do Rio de Janeiro, como samba, pagode e funk.

“Eu já fiz show nos Estados Unidos, mas é aquela turnezinha pequena, para brasileiro, há muito tempo. Agora, a gente quer voltar a fazer turnê lá fora, com a estrutura do que eu faço pro Brasil”, revelou. “Vai ser meu primeiro show para muita gente nos Estados Unidos e já vai ser no palco do Coachella. Então, eu estou com medo, mas vou com medo mesmo. Com medo não, nervosa”, contou.

Em edições anteriores, as artistas Anitta e Pabllo Vittar também já se apresentaram no Coachella, que sempre abre espaço para artistas fora do mainstream americano. O festival deste ano marcará também o retorno do grupo pop No Doubt.

Continua após a publicidade

Para este ano, a cantora espera ainda se tornar mãe. Sua esposa, a dançarina e ex-BBB, Brunna Gonçalves, pretende engravidar com o óvulo de Ludmilla com um embrião de um doador.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade