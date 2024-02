O elemento do novo disco de Taylor Swift que destoa de sua fase atual

No último domingo, 4, Taylor Swift levou o prêmio de álbum do ano no Grammy e anunciou, durante a premiação, o lançamento do seu 11º disco, The Tortured Poets Department, que chega ao streaming no dia 19 de abril. No auge da carreira e radiante no namoro com o astro da NFL Travis Kelce, a cantora vive uma fase onde tudo parece dar certo pessoal e profissionalmente — clima que contrasta drasticamente com a melancolia que, ao que tudo indica, deve permear o novo trabalho.

A aparente desconexão tem motivo prático: com um título sugestivo sobre poetas torturados e no forno há dois anos, o álbum parece indicar, pelos títulos das canções, que Taylor voltará sua caneta para a fase final do relacionamento com o ator britânico Joe Alwyn, com quem namorou por seis anos. Entre as músicas que mais entregam a temática estão canções como So Long, London, cidade natal de Alwyn onde o casal chegou a morar, I Can Fix Him (No Really I Can), I Can Do It With a Broken Heart, e a própria faixa-título, uma possível referência a “The Tortured Man Club”, nome do grupo de whatsapp que Joe tinha com os também atores Paul Mescal e Andrew Scott.

Essa não seria a primeira vez que Joe inspiraria canções da cantora. Ao longo do relacionamento, o ator ganhou diversas declarações apaixonadas em álbum como Reputation e Lover, e chegou até a participar de algumas composições ao lado da então namorada, das quais também recebe direitos autorais. Segundo o Daily Mail, porém, ele ficaria “chocado” caso a cantora revelasse detalhes negativos sobre o relacionamento, que se sabe pouco até então.

Mais feliz que nunca na vida pessoal, Taylor parece não se importar em reviver os sentimentos do passado — até porque, relacionamentos e corações partidos são uma temática que permeiam não apenas toda a sua carreira, mas o mercado da música como um todo: só no pop atual, Ed Sheeran, Olivia Rodrigo, Adele e Miley Cyrus são alguns dos nomes que abrem o coração sobre experiências amorosas nas canções, prática que existe desde que o mundo é mundo, e que sempre se revelou lucrativa pela identificação gerada nos ouvintes. Quando os envolvidos são famosos, naturalmente, o interesse e a curiosidade é ainda maior.

Se depender do apoio de Travis Kelce, porém, a melancolia deve ficar só na música mesmo: o jogador do Kansas City Chief revelou que ouviu um pouco do novo álbum de Taylor e descreveu o trabalho como “inacreditável. “Mal posso esperar para que ela abale o mundo quando ele finalmente for lançado”, disse o atleta durante um evento do Super Bowl no Allegiant Stadium, em Las Vegas. O jogador, que enfrenta o San Francisco 49ers no próximo domingo, 11, pelo Super Bowl, ainda brincou com os novos Grammys conquistados pela amada. “Eu disse a ela que terei que cumprir minha parte no trato e trazer algum troféu para casa também”, declarou o tight end dos Chiefs, que contou com o apoio irrestrito e apaixonado da namorada na arquibancada durante toda a temporada.

