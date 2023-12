O comentário infame de Pitty sobre passagem de Beyoncé pelo Brasil

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Pitty fez um comentário em que tecia críticas sobre a passagem de Beyoncé pelo Brasil, onde a americana está desde a última quinta-feira, 21, realizando ações sociais com a população através de sua fundação filantrópica Beygood. “A B resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno Natal (não me cancelem, eu amo, mas esse timming tá fod*)”, escreveu a roqueira em seu perfil no X (antigo Twitter), mencionando a freira brasileira que ajudava os necessitados.

Na mesma postagem, Pitty disse estar triste com os acontecimentos da última semana e citou o lançamento de um disco de Manu Gavassi não ter tido tanta atenção. “Eu tô há uns quatro dias sorumbática com redes sociais e tudo, porque mil coisas: falou-se por alto da podridão de agências/mercado, jovens se foram e está por isso mesmo. Manu lançou assuntos importantes para debater o feminino na arte. Não cabe em redes, na verdade, a sensação é de ‘cada um em seu casulo, em sua direção, vendo de camarote a novela da vida alheia sugerindo soluções, discutindo relações bem certos que a verdade cabe na palma da mão’. Vinte anos com volta e meia realizando esse sentimento de que ninguém se importa com nada além de si mesmo. Tomara que eu esteja muito errada”, concluiu a baiana.

O comentário foi duramente criticado por internautas e fã clubes de Beyoncé saíram em defesa da cantora, elencando as ações realizadas pela Beygood, como o apoio financeiro a pequenos empreendedores negros e indígenas, a doação de 1 milhão de dólares pelo programa Black Parade Route, o financiamento de bolsas de estudos para negros no valor de 25 mil reais cada, além de ressaltar que a instituição tem parceria com a Cufa, Central Única das Favelas, que realiza projetos de inclusão social em comunidades carentes, há dez anos.

Continua após a publicidade

“Pitty, desde quando existe timing para ajudar alguém? Se alguém não está no timing certo, definitivamente essa pessoa não é a Beyoncé! Queremos aproveitar seu comentário para convidar você e todos os que ainda não conhecem a instituição filantrópica Beygood a se informarem mais sobre ela, que inclusive, atua em parceria com a CUFA (Central Única de Favelas) há 10 anos. Por coincidência, publicamos um material ontem que pode oferecer informações mais detalhadas. Vocês podem conferir através dessas imagens ou acessar o conteúdo completo em nosso perfil”, escreveu a página Beyoncé Brasil.

Pitty, desde quando existe timing para ajudar alguém? Se alguém não está no timing certo, definitivamente essa pessoa não é a Beyoncé! Queremos aproveitar seu comentário para convidar você e todos os que ainda não conhecem a instituição filantrópica BeyGOOD a se informarem mais… https://t.co/xmu0POcnec pic.twitter.com/k5pv8yAKAX — Beyoncé Brasil (@beyoncebrasil) December 27, 2023

Após a repercussão negativa, Pitty apagou a postagem e disse que dará um tempo das redes sociais. “Ai, beleza, bora ser leve. Afinal, aqui a vida é um grande meme. A abismal diferença entre ser leve e leviano. No mais, um detox de redes aqui e desejo de espaços em que a gente possa realmente se conectar para debater, conversar, evoluir sem tacar hate ou ironia. Conversas difíceis fazem parte da vida. A vida não é um meme. Ser leve não é ser leviano. Amo vocês, cuidem-se, até já”, escreveu ela. Em seguida, a brasileira ainda implicou que não é possível discutir ideias profundas no X.

Continua após a publicidade

geralmente quando se tenta uma ideia mais profunda ou delicada por aqui, nunca dá certo. não sei pq tento. apago mesmo, por motivos de sem tempo irmão. to faxinando a casa pro ano novo que é o melhor que eu faço agora com o mais precioso que a gente tem: tempo. — ⚡️PITTY⚡️ (@Pitty) December 27, 2023

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade