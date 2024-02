O calote de Morrissey em produtoras brasileiras após cancelamento de show

Em 28 de janeiro, há quase um mês, o músico Morrissey avisou que cancelaria os shows que faria no Brasil em 22 de fevereiro (São Paulo) e 24 de fevereiro (Brasília), da turnê de 40 anos de carreira. As apresentações, de fato, não ocorreram, mas as produtoras estão reclamando que não receberam o reembolso do cachê pago ao artista. Em um comunicado postado em suas redes sociais, a Free Pass, responsável pelo show em São Paulo, e a OnStage, responsável pelo show em Brasília, botaram a boca no trombone.

“Informamos ainda que, a empresa Ticket360, empresa atuante como parceira da Free Pass Entretenimento na venda de ingressos, por questões contratuais, já havia realizado o repasse quase integral dos fundos arrecadados com a venda de ingressos junto a Free Pass Entretenimento, fundos estes que foram pagos ao artista e que ainda não foram devolvidos”, escreveu em comunicado. A OnStage divulgou texto semelhante, alterando apenas o nome da Ticket360 pela Showpass, que foi a responsável pela venda de ingressos na capital federal.

Apesar disso, a empresa está reembolsando o público que já havia comprado os ingressos, cujo prazo é de até 90 dias. “Deste modo, a Free Pass Entretenimento, garante o compromisso existente em mais de 15 anos no exercício das atividades, realizadas com a qualidade e a confiança necessária, assegurando que todos os clientes impactados pelo cancelamento serão devidamente reembolsados”, completa.

Segundo o site We Heart Music, Morrissey cancelou, adiou ou abreviou suas apresentações impressionantes 346 vezes. A razão do cancelamento no Brasil foi exaustão física e a recomendação médica de descansar em Zurique, na Suíça, por duas semanas. As desculpas do músico, no entanto, são muitas. Vegano há décadas, ele inclui uma cláusula em seu contrato dizendo que ele pode cancelar seus shows sem ter que pagar multa se vir alguém comendo carne. E ele já fez isso uma vez ao sentir cheiro de carne vindo de algum lugar não identificado. Nos shows do Brasil ele também fez a mesma exigência. Nada de comida de origem animal. Nem mesmo na marmita para consumo pessoal dos funcionários, da equipe do show ou da imprensa.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial