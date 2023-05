Música pop e tema de filme da Disney: a festa da coroação do rei Charles

O momento de celebrar a coroação do Rei Charles III, do Reino Unido, ocorreu neste domingo, 7, um dia após as cerimônias oficiais, na Abadia de Westminster e no palácio de Buckingham. Com convidados como Katy Perry, Lionel Richie, Take That, Olly Murs, Andrea Bocelli, entre outros, a festa foi realizada no gramado do palácio de Windsor, nos arredores de Londres.

O público, formado por 20.000 pessoas, não contou com grandes estrelas britânicas, como Elton John ou Adele. Com a ausência deles, a escolha dos convidados e o repertório do show, embora impecável em sua execução, foi um tanto confuso na escalação e na escolha do repertório, com músicas pop americana e até uma canção do filme da Disney. Na falta de nomes de peso, a festa foi comandada pelo ator Hugh Bonneville, astro da série Downton Abbey. Também houve música clássica, com Andrea Bocelli, que cantou a canção You’ll Never Walk Alone, junto com o barítono galês Sir Bryn Terfel.

A noite foi aberta com Lionel Richie. Ele tocou o clássico dos Commodres, Easy, e também um de seus maiores hits, All Night Long (All Night). A noite contou ainda com um show da cantora Nicole Scherzinger, ex-Pussycat Dolls, interpretando a canção Reflection, do filme Mulan, da Disney, acompanhada do pianista chinês Lang Lang.

Um dos momentos mais comoventes, no entanto, foi um discurso do príncipe de Gales, William. “Quero dizer algumas palavras sobre meu pai e por que acredito que este fim de semana é tão importante. Mas não se preocupe, ao contrário de Lionel, não vai durar a noite toda”, ele brincou em referência a canção All Night Long. “Como minha avó disse quando foi coroada, ‘coroações são uma declaração de nossas esperanças para o futuro'”, disse, citando o discurso de coroação da rainha Elizabeth em 1953. “E eu sei que ela está lá em cima, observando com carinho sobre nós. Ela seria uma mãe orgulhosa”, completou. Ao final, o príncipe fez uma aceno ao pai: “Meu pai sempre entendeu que pessoas de todas as fés, origens e comunidades merecem ser celebradas e apoiadas. Pai, estamos todos tão orgulhosos de você.”

Katy Perry, que fechou a noite, se apresentou com um vestido dourado, enquanto centenas de drones desenhavam um leão no céu, enquanto ela cantava a faixa Roar. “Trouxe minha mãe para participar da festa”, ela disse. Ela dedicou a canção Firework ao rei e destacou a participação do monarca no King’s Britsh Asian Trust, um fundo que luta contra o tráfico de crianças.

Continua após a publicidade