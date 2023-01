Morre Tom Verlaine, ícone do punk e astro da banda Television, aos 73 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Tom Verlaine, vocalista e guitarrista da banda Television, morreu aos 73 anos neste sábado, 28. A morte do músico em decorrência de uma breve doença foi confirmada por Jesse Paris Smith, filha de Patti Smith, sem maiores detalhes. Verlaine foi um artista influente na cena punk de Nova York na década de 1980, sendo responsável por inspirar diversos guitarristas, além de unir rock e poesia em suas composições. Com letras profundas e som um tanto etéreo, os elementos tornaram os favoritos daqueles que queriam um pouco de arte com seu rock.

Originalmente batizado de Thomas Miller, ele nasceu em Denville, Nova Jersey, começou a estudar piano muito jovem, mas mudou para o saxofone depois de ouvir um disco de Stan Getz. Foi durante a adolescência que se inspirou para aprender a tocar guitarra depois de ouvir o hit de 1966 dos Rolling Stones, 19th Nervous Breakdown. O nome artístico foi adotado em referência ao poeta simbolista francês Paul Verlaine.

Marquee Moon, o primeiro grande álbum do Television, foi assinado com a Elektra Records e lançado em 1977. As crescentes tensões entre Verlaine e o co-fundador Richard Hell fizeram a banda separar após seu segundo álbum, Adventure, em 1978. Eles fizeram as pazes para um álbum de 1992 da Capitol Records e shows ao vivo ocasionais depois disso. A carreira solo de Verlaine o levou a lançar oito álbuns de 1979 a 1992. Em seguida, ele ficou em silêncio por 14 anos, retornando em 2006 com Songs and Other Things e o conjunto instrumental Around, ambos lançados simultaneamente pelo selo independente Thrill Jockey de Chicago. O artista também passou um tempo apoiando Patti Smith em seus álbuns Gone Again, Gung Ho, Twelve e Banga.