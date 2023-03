Morre Steve Mackey, produtor e ex-baixista do Pulp, aos 56 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O produtor musical e ex-baixista do Pulp, Steve Mackey, morreu nesta quinta-feira, 2, aos 56 anos. A informação foi confirmada pela banda em suas redes oficiais. A causa não foi revelada. O artista tocou na banda entre 1988 e 2002, e depois entre 2011 e 2013. O músico participou dos álbuns Separations (1991), His ‘n Hers (1994), Different Class (1995), This Is Hardcore (1998) e We Love Live (2001).

No Instagram, sua esposa escreveu sobre a morte. “Após três meses no hospital lutando com todas suas forças e determinação, estamos devastados em dizer adeus ao meu brilhante e lindo marido”.

Formada em 1978, em Sheffield, na Inglaterra, o Pulp marcou uma geração com seu britpop fortemente influenciado pela disco music. O sucesso do grupo, no entanto, ficou restrito ao Reino Unido, sendo resgatado anos depois após grupos como Suede, Oasis e Blur despontarem na cena musical.

Recentemente, a banda havia anunciado uma turnê de retorno para este ano após quase dez anos em hiato. Steve, no entanto, não iria participar das apresentações. “Estou excepcionalmente orgulhoso do trabalho que criamos juntos, no entanto, decidi continuar o trabalho em que estou envolvido – projetos de música, produção de filmes e fotografia”, escreveu na época.

Como produtor, Mackey trabalhou com artistas como Florence + The Machine, M.I.A., Cornershop, The Kills e Arcade Fire.

Our beloved friend & bass player Steve Mackey passed away this morning. Our thoughts are with his family & loved ones. Safe travels, Steve.

We hope to catch up with you one day. All our love xx pic.twitter.com/pickNV56Nl — Pulp (@welovepulp) March 2, 2023

Continua após a publicidade