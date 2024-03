Morre João Vicenti, da banda Nenhum de Nós, aos 58 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Morreu na noite desta terça-feira, 26, o músico João Vicenti Vieira dos Santos, da banda gaúcha Nenhum de Nós, vítima de um câncer no rim. O gaiteiro e tecladista do grupo tinha 58 anos e estava internado no Hospital São Lucas em Porto Alegre. Em nota oficial, a banda lamentou a partida do colega. “Este é um momento de profunda tristeza para todos nós.”

https://www.instagram.com/p/C5AQo6-u1-J/

Formada em 1986, a banda chamou a atenção ao adicionar elementos tradicionais brasileiros em músicas de rock. João Vicenti foi essencial nessa produção, introduzindo o acordeom nas melodias assim como a gaita. Em janeiro deste ano, o Nenhum de Nós pediu doações de sangue para o músico, em tratamento contra o câncer. O velório de Vicenti acontece nesta quarta, até as 18h, em Porto Alegre.