Morre Jerry Lee Lewis, pioneiro do rock and roll, aos 87 anos

Atualizado em 28 out 2022, 14h55 - Publicado em 28 out 2022, 14h05

O cantor, compositor e pianista Jerry Lee Lewis morreu aos 87 anos, em sua casa em Memphis, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada pelo agente do cantor, Zach Farnum nesta sexta-feira, 28. Lewis já foi considerado o 24º maior artista de todos os tempos pela revista Rolling Stone. Ele é um dos pioneiros do rock’n’roll ao lado de nomes como Elvis Presley, com uma carreira iniciada nos anos 50. Entre seus maiores sucessos, figuram Great Balls of Fire, Crazy Arms e End The Road. Em 2009, o músico se apresentou em uma turnê no Brasil. Lewis, ao lado de Chuck Berry, foi um dos poucos pioneiros do rock a fazer shows por anos.

Em um comunicado, a equipe do músico escreveu: “Lewis, talvez o último verdadeiro grande ícone do nascimento do rock ‘n’ roll, cujo casamento de blues, gospel, country, honky-tonk e raw, em performances pulsantes e ameaçadoras no palco e que fizeram um jovem Elvis Presley chorar, morreu”, escreveu. “Ele estava lá no início, com Elvis, Johnny Cash, Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins, Fats Domino, Buddy Holly e o resto, e os viu desaparecer um por um até que fosse ele sozinho a única testemunha a cantar sobre o nascimento do rock ‘n’ roll.”

Nascido em Ferriday, na Louisiana, em 29 de setembro de 1935, Lewis aprendeu sozinho a tocar piano aos 9 anos. Logo, ele desenvolveu um estilo próprio de tocar o instrumento. Assim como Elvis Presley, o músico teve contato com a música por meio das igrejas pentecostais do sul dos Estados Unidos.

Em 1956, ele se juntou a Presley na gravadora Sun Records, em Memphis, no Tennessee, onde também gravaram outros pioneiros do rock, como Roy Orbinson, Carl Perkins e Johnny Cash. Dono de shows enérgicos e empolgantes, Lewis ganhou do público o apelido The Killer (o matador), devido a maneira como fazia suas apresentações. Ele também se notabilizou por botar fogo em seu piano ao final das apresentações.

No final dos anos 1950, quando o músico tinha 23 anos, se viu envolvido em uma polêmica quando a imprensa descobriu que ele era casado com sua prima de segundo grau, de apenas 13 anos, o que provocou um escândalo na época. Ao todo, o músico foi casado sete vezes e teve seis filhos. A saúde do músico já não era boa desde 2019, quando sofreu um derrame em Memphis. Em seu leito de morte estava sua sétima esposa, Judith. Segundo o comunicado oficial, ele teria dito a ela que estava em seus últimos dias e dava boas-vindas ao futuro.

Em 1989, a vida do músico foi retratada no filme A Fera do Rock (assista ao trailer abaixo), com Dennis Quaid no papel de Lewis. O longa foca apenas nos anos iniciais da carreira, entre 1956 e 1958, justamente a época em que ele enfrentou o vício no álcool e a polêmica com a esposa menor de idade Myra Gale (interpretada por Winona Ryder).