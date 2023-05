Morre Andy Rourke, baixista do The Smiths, aos 59 anos

Andy Rourke, baixista do The Smiths, um dos mais importantes e influentes grupos de rock dos anos 1980, morreu aos 59 anos, em decorrência de um câncer de pâncreas. A informação foi confirmada pelo colega de banda, o guitarrista Johnny Marr em suas redes sociais. “Andy será lembrado como uma alma gentil e bela por aqueles que o conheceram e como um músico extremamente talentoso pelos fãs. Pedimos privacidade nesse triste momento”, escreveu. “Nós éramos melhores amigos e fazíamos tudo juntos”, completou.

Formada em 1982 por Rourke, Marr, Morrissey e Mike Joyce, o grupo ganhou notoriedade com hits como Heaven Knows I’m Miserable Now, How Soon Is Now, Ask Me e Girlfriend in a Coma. O estilo da banda influenciou grupos ao redor do mundo, inclusive o Legião Urbana, no Brasil. A banda foi desfeita em 1987 e seus integrantes seguiram em carreira solo.

Anos depois do fim da banda, Rourke e Mike Joyce processaram Morrissey e Marr por uma parcela maior dos direitos autorais. Ao final do processo, a amizade de Rourke com Marr foi mantida, mas Morrissey se afastou. Em 2007, Morrissey recusou uma proposta de 75 milhões de dólares por uma reunião do conjunto.