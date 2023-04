Morre a cantora Cynara, fundadora do Quarteto em Cy, aos 78 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Cinara de Sá Leite Faria, mais conhecida como Cynara, fundadora do Quarteto em Cy, morreu na manhã desta terça-feira, 11, aos 78 anos. A informação foi confirmada pelo perfil do grupo no Instagram. “Agradecemos aos amigos, fãs, colegas virtuais, pelo carinho, amor e fraternidade. Foi uma jornada musical incrível, muitos projetos, principalmente, pela família, que foi algo sagrado pra ela”, lamentou a nota oficial. Cynara deixa três filhos, João, Irene e Francisco; quatro netos, Alice, Chiquinho, Tom e Vinícius; além das duas irmãs do Quarteto em Cy, Cyva e Cylene — Cybele, outra integrante, morrera de isquemia pulmonar em 2014.

Cynara estava internada no Prontocor da Barra da Tijuca com uma pneumonia provocada por complicações da recuperação de uma cirurgia no fêmur, que havia quebrado após cair em casa na semana passada. A causa da morte foi insuficiência respiratória.

O Quarteto em Cy foi formado em 1964 pelas irmãs Cybele, Cylene, Cynara e Cyva Ribeiro de Sá Leite e é considerado o mais antigo e maior quarteto vocal feminino do Brasil até hoje. Nascidas em Ibirataia, na Bahia, as irmãs se mudaram para o Rio de Janeiro para trabalhar com música, contando com o apoio de Vinícius de Moraes — que as chamava carinhosamente de “baianinhas”.

No final da década de 1960, o grupo alcançou êxito internacional sob o título The Girls From Bahia, tendo passado por mudanças em sua composição original. Neste período, as cantoras Semíramis, Regina e Sonya atuaram no quarteto. Após um breve hiato, em 1972, o grupo voltou às atividades com aCyva, Cynara, Dorinha e Sonya. Em 1980, Dorinha se afastou por motivos de saúde e foi substituída por Cybele, que permaneceu na formação até 2013, quando foi substituída por Keyla Fogaça. As vozes do grupo transitaram por notáveis compositores da música brasileira, como Vinícius de Moraes, Toquinho, Dorival Caymmi, Chico Buarque, Tom Jobim, entre outros. O quarteto lançou mais de 30 discos no Brasil exterior, consolidando uma carreira ao longo de cinquenta anos e marcando a história da MPB.

Após o falecimento de Cybele, em 2014, o grupo gravou o álbum Janelas Abertas (Fina Flor) e desde 2017 passou a ser formado por Cyva, Cynara, Sonya e Corina. O Quarteto em Cy já foi indicado na categoria Melhor Grupo de MPB no Prêmio da Música Brasileira.

