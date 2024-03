Mark Hoppus, do Blink-182, toca para fãs na porta do hotel em São Paulo

Mark Hoppus, vocalista e baixista do Blink-182, surpreendeu os fãs brasileiros na véspera da apresentação da banda no Lollapalooza. Na tarde de quinta-feira, 21, o músico fez um show particular para o público que aguardava pela banda em frente ao Hotel Rosewood, em São Paulo. Ele cantou e tocou no violão a música Dammit, do álbum Dude Ranch, lançado pelo grupo em 1997. Empolgado, o público acompanhou em coro.

O artista compartilhou registros do momento em sua conta no Instagram, em uma postagem com a legenda “Before I tried cachaça for the first time” (“Antes de eu experimentar cachaça pela primeira vez”, em tradução livre). Em outra publicação, Hoppus comentou que o bolso de trás da sua calça estava do avesso durante a apresentação: “Muito legal, Mark. Idiota”, brincou sobre a situação. Confira:

Depois de um cancelamento dramático em 2023, o trio se apresentará pela primeira vez no Brasil nesta sexta-feira, 22, no festival Lollapalooza, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. No ano passado, o grupo era uma das atrações confirmadas, mas cancelou o show devido a uma lesão no dedo do baterista Travis Barker. Agora, no entanto, é para valer. O grupo já se apresentou no Peru, Argentina, Chile e Paraguai. Depois do Brasil, ele segue para a Colômbia.

No show do Lollapalooza, a banda trará a turnê de divulgação de seu novo álbum, One More Time…, o nono trabalho de estúdio. O disco marca o retorno da banda à formação original, com o guitarrista Tom DeLonge, o baixista e vocalista Mark Hoppus e Travis Barker na bateria. O grupo havia se separado em 2005, quando DeLonge comunicou sua saída, sendo substituído por Matt Skiba (do Alkaline Trio). Skiba chegou a gravar dois álbuns com o Blink, mas sem o mesmo sucesso do passado. Nesse período, Hoppus foi diagnosticado ainda com câncer, um linfoma difuso de grandes células B, e se curou.