Ludmilla resgata camisa da seleção e pede para público fazer o ‘L’

Atração que fechou o palco Sunset no Rock in Rio neste domingo, 11, Ludmilla resgatou a camisa da Seleção Brasileira de futebol, usada como símbolo dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), e pediu para o público “fazer o L”, em referência tanto a seu próprio nome, como o de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência pelo PT. O público gritou muito e imitou o gesto. Em sua apresentação, a cantora também beijou a esposa, Brunna Gonçalves durante a canção Maldivas, escrita em dedicação à dançarina, e convidou outras artistas negras para se apresentarem com ela no festival de música.

O resgate da nossa bandeira e do orgulho de ser brasileiro! 🇧🇷 @rockinrio #LudmillaNoMultishow pic.twitter.com/awklItIyef — LUDMILLA (@Ludmilla) September 12, 2022