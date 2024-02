Ludmilla encerra bloco sob calor de quase 40ºC com foliões passando mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O bloco Fervo da Lud literalmente ferveu nesta terça-feira, 13, no Rio de Janeiro. O agito, que começou às 9h, precisou ser encerrado às 11h20, quarenta minutos antes do previsto, devido ao forte calor no Centro da cidade. Naquele horário, fazia 35ºC, mas sob sensação térmica de 42ºC.

Diversos foliões passaram mal devido ao calor sendo atendidos pelos socorristas. “Prezo a integridade de todo mundo. Estou vendo muita gente passando mal. E o clima é uma coisa que a gente não pode controlar”, disse a cantora antes de encerrar o evento.

Para amenizar o calorão, jatos de água eram esguichados nos foliões e a todo momento a cantora pedia para eles se hidratarem.