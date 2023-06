Lollapalooza será produzida por dona do Rock in Rio e revela datas de 2024

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A edição de 2024 do Lollapalooza, será realizado nos dias 22, 23 e 24 de março, anunciou a nova produtora do evento, a Rock World, empresa que também realiza o Rock in Rio e o The Town. Apesar da mudança de produtora, a mês de realização do evento continua o mesmo que tradicionalmente ocorre todos os anos.

O local também será o mesmo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Até o momento, apenas a banda Blink 182 está no lineup, já que o grupo se apresentaria neste ano mas cancelou devido a uma cirurgia feita no dedo do baterista.

Segundo a produtora, nos próximos meses serão revelados mais detalhes sobre a próxima edição do Lollapalooza Brasil, incluindo informações sobre venda de ingressos, line-up completo e serviço do evento.

