Lollapalooza: polícia apreende dezenas de celulares roubados no festival

Na madrugada desse domingo, 24, a Polícia Militar de São Paulo apreendeu mais de 30 celulares que teriam sido roubados durante o Lollapalooza, festival de música que acontece desde a sexta-feira, 22, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Segundo comunicado das autoridades, dois homens e uma mulher foram presos em flagrante pelo crime. As prisões foram realizadas fora do evento, mas os delitos aconteceram tanto na área externa quanta interna do autódromo.

De acordo com a PM, uma das vítimas denunciou um roubo no Posto de Comando da Polícia Militar da Praça Enzo Ferrari, em frente ao autódromo. O homem, que foi encaminhado à delegacia para registrar o boletim de ocorrência, alegou ter sido agredido por criminosos que levaram seu celular. “Durante as buscas pelos indivíduos, os policiais suspeitaram da atitude de dois homens e uma mulher. Na abordagem, foi localizada uma mochila com diversos aparelhos e o celular da vítima”, informou a PM, detalhando que o trio carregava 32 celulares (três já devolvidos às vítimas) e um carregador portátil.

Antes disso, na sexta-feira 22, um homem de 54 anos procurado pela Justiça por envolvimento em casos de violência doméstica foi preso no entorno do autódromo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele teria sido identificado como foragido pelo sistema de reconhecimento facial usado na operação, e detido pelos agentes nos arredores do autódromo enquanto vendia capas de chuva para o público. Segundo nota da PM, o homem tinha antecedentes criminais por delitos como dano, ameaça, lesão corporal e homicídio, e um mandado de prisão em aberto por violência doméstica.

No total, 2 mil policiais e 900 viaturas foram alocadas para a segurança do festival, reforçando o efetivo nas áreas em torno do autódromo, pontos de ônibus e estações de metrô. O balanço final da operação deve ser divulgados entre o final da noite deste domingo, último dia de evento, e a manhã de segunda-feira.