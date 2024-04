Livro contará os bastidores da gravação do primeiro álbum do Legião Urbana

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Gravado entre outubro e dezembro de 1984 e lançado em 2 de janeiro de 1985, o primeiro álbum do Legião Urbana marcou o rock nacional com canções como Será, Ainda é Cedo e Geração Coca-Cola. O jornalista e escritor José Emilio Rondeau, que produziu o disco, contará os bastidores daquela histórica gravação em um novo livro, que deverá ser lançado no ano que vem.

Rondeau assinou com a editora Máquina de Livros e a obra, que sairá no aniversário de 40 anos do disco, contará ainda com fotografias, feitas à época por Maurício Valladares, além de entrevistas com as pessoas que participaram da gravação, como os integrantes remanescentes Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá e o técnico de som, Amaro Moço.

O escritor carioca acompanhou de perto o surgimento do rock brasileiro nos anos 1980, especialmente das bandas formadas em Brasília. Rondeau, junto com Nelio Rodrigues, lançou em 2008 a biografia Sexo, Drogas e Rolling Stones – Histórias da Banda que se Recusa a Morrer.

