Lenny Kravitz anuncia show no Brasil; saiba os preços e como comprar

O cantor americano Lenny Kravitz anunciou nesta quinta-feira, 20, que trará sua turnê mundial, a Blue Electric Light, para o Brasil ainda este ano. Será uma apresentação única em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 23 de novembro, com ingressos que vão de 190 (meia-entrada) a 850 reais.

A venda será feita em três fases:

No dia 21 de junho, às 10h, acontece a abertura da pré-venda exclusiva para clientes Santander com cartões Visa Infinite (Unique, Unlimited, Decolar e Smiles), AMEX (Gold, Platinum e Centurion) e Mastercard Black (Unique, Unlimited e AA).

No dia 22, no mesmo horário, os bilhetes ficarão disponíveis para todos os clientes Santander.

No dia 24, também às 10h, inicia-se a venda geral, que contempla todo o público. O processo será feito no site da Eventim e clientes do banco também terão descontos especiais.

A Blue Electric Light Tour foi batizada em homenagem ao álbum homônimo de Kravitz, seu 12º disco de estúdio, lançado em maio deste ano. Tido como um dos roqueiros mais proeminentes dos últimos anos, o americano de 60 anos vendeu mais de 40 milhões de discos em todo o mundo em três décadas de carreira. Recentemente, o americano foi homenageado com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

Quanto custa ir ao show do Lenny Kravitz no Brasil?

Cadeira Superior: R$190,00 (meia-entrada), R$342,00 (cliente Santander) e R$ 380,00 (inteira)

Pista: R$240,00 (meia-entrada), R$432,00 (cliente Santander) e R$ 480,00 (inteira)

Cadeira Inferior Sul: R$240,00 (meia-entrada), R$432,00 (cliente Santander) e R$ 480,00 (inteira)

Cadeira Inferior Leste/Oeste: R$340,00 (meia-entrada), R$612,00 (cliente Santander) e R$ 680,00 (inteira)

Pista Premium: R$425,00 (meia-entrada), R$765,00 (cliente Santander) e R$ 850,00 (inteira)

