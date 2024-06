Lenny Kravitz resgata suas raízes sessentistas em ‘Blue Electric Light’

Blue Electric Light, de Lenny Kravitz (disponível nas plataformas de streaming)

Dono de uma fazenda no interior do Rio de Janeiro, onde se refugia quando busca sossego, o performático (e fashionista) guitarrista americano está de volta em um álbum que resgata suas raízes sessentistas. Os solos e riffs retornam revigorados e com letras que exalam energia libidinosa. Na divertida Honey, ele canta que “não é preciso muito para me excitar”. Já em Spirit in My Heart, o tema é o amor na maturidade: “Você traz à tona o que há de melhor em mim, eu te amo infinitamente”.

