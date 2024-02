A ‘secreta’ fazenda de 12 milhões de reais de Lenny Kravitz no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lenny Kravitz acaba de colocar sua propriedade no Rio de Janeiro para aluguel por 18 mil reais diária. A fazenda, localizada no município de Duas Barras, no interior do estado, é refúgio rural para família e amigos do músico desde 2007 e, agora, está disponível para o público pela plataforma de casas de luxo Matueté Villas. Avaliada em 12 milhões de reais, a fazenda foi originalmente uma plantação de café no século 18. Hoje, os 400 hectares de terra e floresta guardam uma série de luxos – piscina, campo de futebol, academia completa, sala de massagem, sauna, jacuzzi e até estúdio de música.

O artista já abriu as portas da propriedade à Architectural Digest em 2019 e ressaltou o pleno funcionamento da fazenda, com gado, cavalos e plantações. “Qualquer um que vier aqui vai comer belos produtos orgânicos, da terra à mesa”. Ao todo, o imóvel abriga um casarão principal no estilo colonial português de 1850, uma casa de hóspedes e uma villa. Juntas, elas são capazes de acomodar até 26 convidados. Entre os itens exclusivos na decoração, uma poltrona de Andy Warhol, tapeçaria vintage de Paco Rabanne e um piano de cauda transparente de acrílico, antes pertencente ao cineasta Ingmar Bergman.