O motivo de Lenny Kravitz para celibato de nove anos

Lenny Kravitz, que completou 60 anos no último dia 26, revelou que está em celibato há nove anos. O cantor, que vai se apresentar na final da Champions League neste sábado, 1 de junho, disse que tomou a decisão após descobrir que seu pai, o produtor de televisão Sy Kravitz, estava tendo um caso, uma história contada em suas memórias de 2020. Seu pai, conta ele, disse que ele também acabaria traindo sua esposa, a atriz Lisa Bonet. O casal se separou em 1993, mas Lenny afirmou que já havia começado a se incomodar com o comportamento “mulherengo”.

“Ele [meu pai] tinha razão. Depois do casamento, tornei-me mais parecido com ele. Eu estava me tornando um ‘pegador’. Eu não gostei. Eu não queria ser aquele cara. Então eu tive que resolver isso e levou anos. Disciplina. Não deixei meus próprios desejos assumirem o controle”, afirmou ao jornal The Guardian. Questionado se realmente queria ser celibatário até encontrar a mulher certa, o artista confirmou sua posição: “Sim. É uma coisa espiritual. Fiquei muito obstinado em meus caminhos, na maneira como vivo”, explicou.