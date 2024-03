‘Lamapalooza’: segundo dia começa vazio, gelado e molhado

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O segundo dia do Lollapalooza, no autódromo de Interlagos, neste sábado, 23, começou da mesma forma que sexta-feira: vazio, gelado e molhado. Porém, com um detalhe para lá de desconfortável: a lama que se formou em toda a área do gramado do festival.

As tempestades que atingiram o Vale do Paraíba paulista, o estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo, felizmente, não tiveram a mesma intensidade na capital paulista. A cidade, porém, sofreu com uma persistente garoa que incomodou os poucos fãs que chegaram cedo para assistir atrações como Supla, Day Limns e Tulipa Ruiz.

Na noite anterior outros problemas incomodaram o público, como grandes filas para alimentação como para o banheiro. Em alguns lugares, o esgoto chegou a transbordar e parte do público masculino urinou nas muretas do autódromo, numa atitute para lá de reprovável.

Entre as principais atrações deste sábado estão Hozier, Thirty Seconds to Mars, Limp Bizkit, Kings of Leon e o encerramento da histórica turnê Titãs Encontro.