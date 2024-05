Justiça americana processa Live Nation e Ticketmaster para reduzir preços

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Departamento de Justiça americano, 29 estados e o Distrito de Columbia, nos Estados Unidos, estão processando a Live Nation Entertainment, dona da Ticketmaster, por monopolizaram os eventos ao vivo no país. O objetivo da ação é reduzir os preços dos shows ao vivo.

Segundo uma reportagem do USA Today, a Live Nation gera receitas de 22 bilhões de dólares por ano, e possui ou controla, 265 salas de concerto apenas na América do Norte, incluindo 60 dos 100 principais anfiteatros, como o Hollwyood Bowl, em Los Angeles.

Segundo o procurador-geral Merrick Garland, o domínio da empresa no setor a permitiu controlar a indústria de eventos ao vivo que prejudicou os fãs, os artistas e pequenos produtores. Além disso, a empresa usa tecnologia defasada que não atende a demanda da venda de ingressos de grandes eventos, acusando de cobrar ainda uma taxa de administração que encarece o preço dos ingressos.

Garland pede, portanto, o desmembramento da Live Nation em empresas menores. A Live Nation e a Ticketmaster emitiram um comunicado dizendo que as taxas de ingressos vão para os locais onde os shows são realizados e que a participação de mercado da empresa diminuiu. Eles disseram ainda que o lucro anual de 1,4% que tiveram reflete o “o oposto do poder de monopólio”.

Continua após a publicidade

No Brasil, uma pesquisa do Serasa revelou que o público brasileiro quer pagar no máximo até 300 reais por show. A pesquisa mostrou ainda que o público brasileiro prefere pagar no cartão de crédito parcelado sem juros.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial