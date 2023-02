Ivete Sangalo abre Carnaval na Bahia com transmissão ao vivo e novo hit

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após dois anos sem desfiles, os trios elétricos voltam a desfilar nesta quinta-feira, 16, no Carnaval de Salvador, na Bahia. Ivete Sangalo vai abrir os trabalhos no circuito Dodô (Barra Ondina) com transmissão ao vivo na Globo a partir das 16h, numa ação inédita da emissora.

A transmissão reforça o protagonismo da cantora baiana, fortemente associada ao Carnaval, que retorna agora com uma nova canção, Cria da Ivete. A inacreditável letra celebra a alegria de estar solteira. “A gente bebe / Tô com as amigas / Só as gostosas / As experientes e perigosas” diz um trecho. Em seguida, ela completa: “Tem gente que senta pra beber / Aqui nós bebe pra sentar”.

Na programação oficial desta quinta tem ainda os maiores nomes do Carnaval da cidade, na sequência do trio de Ivete, no Circuito Dodô, vem Pipoca do Saulo (16h30), Claudia Leite (16h45), Parangolé (17h), Xanddy Harmonia (17h15), Jammil (17h30) e muitos outros.