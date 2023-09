Ivete fará especial de fim de ano da Globo com show ao vivo no Maracanã

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Ivete Sangalo anunciou nesta quinta-feira, 21, a agenda de comemoração dos seus 30 anos de carreira. A cantora baiana, de 51 anos, fará uma nova turnê pelo país, produzida pela empresa 30e, a mesma que fez a turnê Titãs Encontro. O primeiro show acontecerá no dia 20 de dezembro, no Maracanã, e será transmitido pela Globo como especial de fim de ano da emissora. Antes do show, ela deverá lançar um EP com três músicas inéditas. O especial de fim de ano do Roberto Carlos também será exibido, em data ainda a ser anunciada. Esta será a primeira vez que a emissora exibirá um especial de fim de ano ao vivo, logo após a novela das 21h.

O retorno ao emblemático estádio acontece 17 anos depois da histórica apresentação da cantora no local, quando ela lotou o estádio e lançou um DVD ao vivo do show. A nova turnê deverá percorrer mais de 30 cidades brasileiras ocupando sempre estádios e grandes arenas e ao final, os shows deverão se transformar em um documentário no Globoplay. “O Ivete 3.0 é a confirmação de tudo que eu sonhei pra mim e me foi dado. Alegria, música, muita emoção, muitas memórias e um público delicioso me acompanhando nessa jornada”, disse a cantora. Parte da renda revertida ao Instituto Ivete Sangalo e os ingressos começarão a ser vendidos na próxima segunda-feira, 25.

A cantora confirmou ainda a quarta temporada do reality The Masked Singer e contou detalhes do Pipoca da Ivete, que acabou de estrear sua segunda temporada nas tardes de domingo da Globo. Entre as principais novidades está o reality Meu Namorado é Melhor, onde em cada dupla um participante canta e o outro aposta naquela que acredita ser a melhor performance, podendo apostar no seu próprio parceiro ou não.

“Não é de hoje que os brasileiros estão acostumados a ver Ivete Sangalo na Globo. Seja na TV aberta, fechada, no streaming ou em outras plataformas nossas, Ivete é nossa parceira desde o início de sua história. E agora, não podia ser diferente, estaremos juntos em sua celebração de 30 anos de carreira. E estamos muito felizes por ter com ela tantos projetos importantes para essa celebração, como no Pipoca, que acabamos de estrear a segunda temporada, e o The Masked Singer, que em janeiro chega à quarta edição. Além, é claro, de transmissões exclusivas tão importantes, como a do especial de fim de ano, que dá início a todo esse projeto e do Trio Pipoca da Ivete, que vai abrir nosso Carnaval Globeleza em 2024 de forma ainda mais especial”, disse Boninho, diretor de variedades e realities da Globo.

A artista adiantou ainda os preparativos para o Carnaval Globeleza do ano que vem. O pontapé inicial das transmissões do carnaval será feito pela própria cantora com o trio Pipoca da Ivete, também com transmissão da Globo. O Bloco Coruja, da cantora, sairá três dias do Carnaval baiano: sábado, domingo e segunda-feira, cada dia representará uma década de carreira da artista.

Continua após a publicidade

Por fim, a artista irá estrelar o videocast Na Estrada com Ivete, onde o convidado tem Ivete como motorista. Serão seis episódios em que ela receberá, enquanto dirige, um convidado diferente para um bate-papo durante a carona. De acordo com a temática principal de cada episódio, Ivete vai recordar momentos que viveu em que precisou daquele gás a mais e as pessoas não sabem. A previsão de lançamento do primeiro episódio é para a segunda quinzena de novembro no perfil da cantora no TikTok.

Publicidade

Siga