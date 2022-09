Iron Maiden transforma palco do Rock in Rio em teatro metaleiro

A julgar pela quantidade massiva de camisetas do Iron Maiden na plateia do Rock in Rio, a maioria das pessoas veio mesmo para o festival nesta sexta-feira, 2, para assistir a banda britânica e não os americanos do Dream Theater, que fecharam a noite no palco Mundo. E os ingleses definitivamente não decepcionaram. Aos 64 anos, Bruce Dickinson mostrou uma disposição de adolescente, segurando vocais dificílimos sem perder a afinação, além de encontrar energia para percorrer várias vezes os 100 metros de extensão do palco de um lado para o outro.

A banda trouxe para o Brasil a sua nova turnê, com canções do novo álbum Senjutsu, lançado em 2021 e levou para o palco do Rock in Rio a parafernália completa que apresentará também em outros shows pelo país, com direito a diversas trocas de cenário e a presença do Eddie, o mascote da banda, em versão Samurai.

Continua após a publicidade

Foram tantas trocas de cenário e elementos de palco que a impressão era que se tratava até de uma peça teatral. Logo no início, a banda tocou as três primeiras faixas Senjutsu, Stratego e The Writing on the Wall, tendo ao fundo uma cidade japonesa. Na sequência, o imenso cenário é desmontado e no lugar surge uma catedral, para as músicas Revelations, Blood Brothers e Sign of the Cross. O cenário muda mais uma vez para a entrada de um imenso Ícaro, filho de Dédalo na mitologia grega, enquanto o grupo executava o hit Flight of Icarus. Em seguida, o palco assume um tom sombrio e a interpretação das faixas Fear of the Dark, Hallowed Be Thy Name, The Number of the Beast e Iron Maiden. O show foi encerrado com The Trooper, The Clansman, Run to the Hills e Aces High, com um imenso avião da Segunda Guerra Mundial pendurado no alto do palco.

Com um show sem margens para improviso, com fogos de artifício, pirotecnia e muitos efeitos especiais, o momento mais descontraído ficou por conta das breves palavras que Bruce Dickinson trocou com o público e elogiou o Rock in Rio. O único ponto negativo foi o som no início da apresentação, que estava abafado e baixo, gerando reclamações entre o público.

Continua após a publicidade