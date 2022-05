Incansável aos 63, Madonna agora ataca na arte digital

Quando Madonna surgiu na música, sua ousadia revolucionou o pop e virou sinônimo de modernidade. Aos 63 anos, a cantora não se abalou e segue atualizada nas tendências. Na última investida, Madonna se lançou na febre dos jovens e virou uma série de NFTs, que será leiloada na próxima quarta-feira, 11, com renda revertida para causas humanitárias – outra bandeira sempre presente em sua carreira.

Batizada de Mother of Creation (Mãe da Criação, em português), a coleção de três NFTs foi criada em parceria com o artista digital Beeple, que, no ano passado, vendeu uma de suas obras por 69 milhões de dólares na tradicional casa de leilões Christie’s. A peça em parceria com a estrela do pop consiste em uma coleção de três vídeos que representam diferentes formas de nascimento. Em uma delas, Madonna aparece dando à luz uma árvore.

“Quando Mike e eu decidimos colaborar neste projeto, há um ano, fiquei empolgada com a oportunidade de compartilhar minha visão do mundo como mãe e artista através do ponto de vista único dele”, explicou a cantora em um comunicado. “Quis investigar o conceito de criação, não só a forma como uma criança chega ao mundo através da vagina de uma mulher, mas também como um artista dá a luz à criatividade. Mais importante ainda, queríamos usar esta oportunidade para beneficiar mães e crianças que mais precisam no momento”.

O dinheiro arrecadado na venda será revertido para três instituições de caridade: a Voices of Children Foundation, que apoia mulheres e crianças afetadas pela guerra na ucrânia, a City of Joy Foundation, que dá suporte a vítimas de violência no Congo, e a Black Mama’s Bail Out, que oferece auxílio para mulheres grávidas.

A aventura digital, porém, não é a única que Madonna se lançará neste ano. Na semana passada, a cantora anunciou que lançará seu terceiro álbum de remixes, intitulado de Finally Enough Love, em duas levas: uma versão com 16 músicas em junho e outra especial, com 50 canções, em agosto. Antes disso, em março, já havia entrado no universo dos NFTs ao comprar o macaquinho famoso Bored Ape por cerca de 560.000 dólares.

Confira vídeo sobre a colaboração:

Since the beginning of time……..👀🌎🤰🫃 Leaning into a new virtual world with @beeple

Check back here on Wednesday May 11 at 3pm PST / 6pm EST for the nativity. NFTs dropping on @superrare.

All proceeds to benefit these organizations: @NationalBailOut@vday @voices_org_ua pic.twitter.com/ab2RkP47kv

— Madonna (@Madonna) May 9, 2022