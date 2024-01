Ídolo da música sertaneja cancela show após problema nas cordas vocais

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor sertanejo Daniel, de 55 anos, cancelou o show que faria em 3 de fevereiro no evento Estação Verão Show, na Praia Grande, no litoral paulista. Segundo nota oficial divulgada pela assessoria do artista, o cantor precisará passar por um “período de repouso vocal para se recuperar de um quadro de fadiga nas cordas vocais causado pelo excesso de compromissos em 2023”. O show do cantor foi substituído pelo grupo Raça Negra.

“Pausas, às vezes, são necessárias e merecidas. Em breve Daniel estará nos palcos novamente encantando a todos nós”, diz um trecho do comunicado.

A pausa, no entanto, não se estenderá por muito tempo. O músico já divulgou a agenda de próximos shows, na turnê comemorativa em homenagem ao colega João Paulo, morto em 1997. Daniel voltará aos palcos em 23 de fevereiro, em uma apresentação em Sorriso, no Mato Grosso. No dia seguinte, ele se apresenta em Cuiabá. Em março, a agenda continua cheia, com shows em Ponta Porã (MS), Jaguariúna (SP) e Tiradentes (MG).

