Grupo Revelação é assaltado em Salvador e um dos integrantes é esfaqueado

O integrantes Grupo Revelação, que estava em Salvador para curtir o Carnaval, sofreram um assalto na madrugada deste domingo, 11, por volta das 5h. Criminosos abordaram os músicos Rogerinho e Mauro Júnior e levaram seus pertences. Ao tentar reagir, Rogerinho foi esfaqueado. Na sequência ele foi levado para um hospital onde tomou seis pontos em uma das mãos.

“Nessa madrugada passei por um susto, mas graças a Deus estou bem! Obrigado por todas as mensagens de carinho e preocupação, não vou poder tocar até a minha recuperação da mão,mas sigo aqui acompanhando junto o Grupo Revelação nesse Carnaval”, escreveu Rogerinho.

Em suas redes sociais, o grupo afirmou que, apesar do susto, todos passam bem. A agenda de shows da banda segue normalmente e o grupo embarcou para Parnamirim, no Rio Grande do Norte, onde farão uma apresentação. A banda estava em Salvador para se apresentar no bloco Vem Sambar, no sábado, 10.