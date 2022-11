Grammy Latino homenageia Rita Lee e Gal Costa e não premia Anitta

A cerimônia de entrega do Grammy Latino deste ano, que ocorreu na noite desta sexta-feira, 17, contou com duas emocionantes homenagens para as cantoras Gal Costa, que morreu em 9 de novembro, e Rita Lee, por sua carreira. Uma das grandes favoritas ao prêmio, a cantora Anitta, não levou o gramofone de melhor gravação do ano por Envolver. A estatueta foi para o uruguaio Jorge Drexle e o espanhol C. Tangana, pela música Tocarte. A faixa também ganhou na categoria canção do ano. A cantora espanhola Rosalía foi um dos destaques do ano e levou a estatueta de melhor álbum por Motomami.

Ficou a cargo de Anitta prestar homenagem à Gal Costa interpretando a canção Chuva de Prata. “Uma figura única nos deixou há poucos dias. Ela que foi reconhecida pela academia. Gal, você vai fazer muita falta e esse show é para você”, disse Anitta. Já a roqueira Rita Lee foi homenageada com o prêmio Lifetime Achievement Award, em reconhecimento pelo conjunto da obra. Durante a premiação, a trajetória da artista foi recontada em imagens. A cantora, que se recupera de um câncer no pulmão, não conseguiu comparecer, mas enviou um simpático vídeo em que dizia estar “feliz pra chuchu”.

As expectativas da vitória de Anitta eram grandes. Neste ano, ela ganhou como vídeo do ano por Girl From Rio no Latin American Music Awards, melhor video latino no VMA da MTV americana, e melhor artista latina no EMA da MTV europeia. No domingo, ela concorre a melhor artista feminina latina no American Music Awards e no ano que vem ao prêmio de artista revelação no Grammy.

Dentre as categorias para as músicas em língua portuguesa, Ludmilla ganhou pelo melhor álbum de samba/pagode por Numanice #2, e a banda Bala Desejo levou o prêmio de melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa por Sim Sim Sim. A cantora Liniker venceu Caetano Veloso, Marisa Monte e Ney Matogrosso na categoria de melhor álbum de música popular brasileira por Indigo Borboleta Anil. Ela é a primeira artista brasileira trans a levar o prêmio. Marisa Monte e o uruguaio Jorge Drexler levaram o gramofone de melhor canção em língua portuguesa. Já o melhor álbum de rock em língua portuguesa foi para Erasmo Carlos por O Futuro Pertence à… Jovem Guarda. Na categoria de música sertaneja, os vencedores foram Chitãozinho e Xororó.