Festival quer provar que o emo (quem diria!) não morreu

Sucesso entre os adolescentes nos anos 2000, o emo – abreviação de emotional hardcore, rock com ênfase em temas sentimentais – é um gênero musical com subcultura própria, marcada pelo uso de roupas pretas, delineador e franja cobrindo os olhos, além da atitude melodramática. Na época, adolescentes choravam suas mágoas ao som de bandas como Simple Plan, NX Zero e Fresno, enquanto postavam no Orkut (lembra dele?) fotos sombrias com maquiagem carregada. O filão parecia ter chegado fim juntamente com o lápis de olho dos fãs, mas, quem diria, o emo não morreu — e voltou para a alegria nostálgica dos melancólicos millennials, a geração dos que nasceram entre 1980 e 1995.

Neste sábado, dia 2, o festival I Wanna Be Tour dá o ponta pé de sua primeira edição em São Paulo com nomes populares do estilo. O evento conta com doze atrações nacionais e internacionais: Simple Plan, A Day To Remember, The All-American Rejects, All Time Low, The Used, Asking Alexandria, NX Zero, Pitty, Boys Like Girls, Mayday Parade, Plain White T’s e Fresno. Itinerante, o festival também passa por Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte nos dias 3, 6, 9 e 10 de março, respectivamente.

A nostalgia, claro, vende: em São Paulo, os ingressos estão esgotados. Os preços começavam a partir de 140 reais, meia-entrada, até 990 reais o pacote vip que dá direito a fotos com os ídolos. Para reforçar a ideia de que o emo está vivíssimo, o festival conta com dois palcos sugestivamente chamados de “It’s not a phase” (“Não é uma fase”) e “It’s a lifestyle” (“É um estilo de vida”). Tirem as chapinhas do armário: o emo, sim, voltou.

