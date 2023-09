Ex-vocalista do Smash Mouth, Steve Harwell, morre aos 56 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Steve Harwell, ex-vocalista da banda Smash Mouth, morreu aos 56 anos em sua casa em Boise, Idaho. O grupo ficou famoso internacionalmente por hits pop no final dos anos 1990, como All Stars e Walkin’ On The Sun, além do cover de I’m a Believer, dos Monkees. A morte foi confirmada por seu agente, Robert Hayes, nas redes sociais. O músico enfrentava insuficiência hepática em estágio terminal e estava em cuidados paliativos há alguns dias.

O Smash Mouth foi fundado em 1994 em San Jose, na Califórnia, e era formado ainda por Kevin Coleman na bateria, Greg Camp na guitarra e Paul De Lisle no baixo. A canção All Star chegou a ser indicada ao Grammy, mas ganhou popularidade mundial após ter sido incluída na trilha sonora da animação Shrek. Atualmente, a música tem mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube. “Não tínhamos ideia do quão grande seria Shrek”, disse Harwell à Rolling Stone americana em 2019.

Em 2021, Harwell deixou a banda após um show em Nova York onde ele aparece falando palavrões no palco. No ano seguinte, ele parou de trabalhar para cuidar de problemas cardíacos. O grupo continua ativo com um novo vocalista, apesar de não lançar nada inédito há mais de uma década e tem show marcado para o próximo sábado, em Illionois.

