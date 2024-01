“Essa parte da minha vida acabou”, diz Roger Daltrey sobre fim do The Who

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor britânico Roger Daltrey, de 79 anos, disse em entrevista ao jornal The Times, que está feliz com o momento que está vivendo, ao se referir ao status do The Who. “Essa parte da minha vida acabou”, ele disse. O artista afirmou que qualquer decisão de retorno tem que ser tomada junto com o guitarrista Pete Townshend, mas que ele não tem pressa para voltar.

“Eu não escrevo as músicas. Eu nunca fiz isso. Precisamos sentar e ter uma reunião, mas no momento estou feliz dizendo que essa parte da minha vida acabou”, disse Daltrey. O último show do The Who ocorreu no ano passado. Na ocasião, Townshend afirmou estar decidindo o que fazer em seguida. “Acho que é hora de Roger e eu irmos almoçar e conversar sobre o que acontece a seguir. Porque Sandringham (local do show) não deveria parecer o fim de nada, mas parece o fim de uma era”, afirmou Townshend.

Na mesma entrevista, Daltrey criticou o serviço nacional de saúde do Reino Unido, o NHS. Ele afirmou que os executivos deveriam ter seus salários reduzidos e que o valor fosse utilizado para remunerar melhor os enfermeiros e as enfermarias dos hospitais públicos.

A opinião de Daltrey sobre o sistema de saúde não foi dada aleatoriamente. O músico é desde 2000 curador dos shows beneficentes no Royal Albert Hall, como parte do Teenage Cancer Trust. Desde o início, o projeto já arrecadou cerca de 32 milhões de libras (cerca de 200 milhões de reais). Daltrey deixará o cargo de curador neste ano, após uma série de shows com High Flying Birds, do Noel Gallagher, The Chemical Brothers e Young Fathers.

