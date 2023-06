Elza Soares lança disco póstumo com última música composta por Rita Lee

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pouco mais de um ano após a morte de Elza Soares, aos 91 anos, em 20 janeiro de 2022, chega aos serviços de streaming o primeiro trabalho póstumo da artista, No Tempo da Intolerância, com a música Rainha Africana, uma das últimas canções compostas por Rita Lee. Nos próximos dias, o álbum também ganhará um videoclipe feito por meio da inteligência artificial (assista abaixo um teaser do clipe).

O álbum apresenta a faceta compositora de Elza Soares, que se notabilizou principalmente por ser uma grande intérprete. As faixas foram retiradas de um secreto caderno de memórias. O álbum começou a ser gestado em 2019, logo após o lançamento de Planeta Fome. O trabalho bebe do samba, da black music, do bolero e da salsa.

Os escritos foram garimpados por Pedro Loureiro, empresário de Elza Soares, e produzidos por Rafael Ramos. O disco é um manifesto pelos direitos civis e das mulheres e negros e conta com uma emocionante introdução de Elza onde ela pede por justiça. O trabalho segue ainda com faixas como Pra Ver Se Melhora, onde ela faz um protesto contra a miséria, a fome e a inflação.

A canção Rainha Africana é um caso a parte. Ela foi escrita por Rita Lee a pedido de Elza. Já em tratamento contra o câncer, Rita percebeu a urgência em compor a faixa. Em entrevista a VEJA, Roberto de Carvalho contou que, assim que Rita recebeu o pedido de Elza, ela correu para escrever a letra, composta e gravada em poucos dias. A resposta de Elza foi imediata, em uma mensagem de voz que agradecia a Rita pela composição.

