Ela está entre nós: Madonna desembarca no Rio para show em Copacabana

Madonna está entre nós. A cantora desembarcou na manhã desta segunda-feira, 29, no Rio de Janeiro, onde fará no sábado, 4, o show de encerramento da turnê The Celebration Tour, em que comemora 40 anos de carreira.

A cantora chegou no aeroporto internacional Tom Jobim por volta das 10h. A artista veio da Cidade do México, no México, onde fez seu último show no domingo, 28. Ao todo, são esperados cerca de 1,5 milhão de pessoas no sábado para ver o show grátis da cantora no país. A apresentação terá transmissão da TV Globo, no Globoplay e também no Multishow.

A artista chegou em uma aeronave privada e de lá ela saiu direto em comboio do terminal aéreo até o hotel Copacabana Palace. Ela estava acompanhada dos filhos. Esta será sua quarta vez no Brasil: antes, esteve no país em 1993, 2008 e 2012 — ou seja, há 12 anos. A expectativa é de que seja uma das maiores performances de sua carreira.

Os equipamentos para o show da cantora também já estão chegando na cidade. Dois dos três aviões cargueiros que trazem equipamentos para a apresentação pousaram no Aeroporto Tom Jobim, o Galeão, na capital carioca no domingo, 28. O material soma cerca de 270 toneladas, o que contribui para a promessa de uma grande estrutura, que está sendo montada para o evento.

O espaços aos quais Madonna terá acesso somam 812 metros quadrados, que poderão ser usados por ela para desfilar, dançar e espalhar os integrantes de seu balé. A frente do palco conta com 18 metros de altura e 24 metros de largura, além de ser complementada por três passarelas — uma de 22 metros de extensão e duas de 20 — para maior aproximação da cantora com o público.

