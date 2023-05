Ed Sheeran se livra da acusação de plágio por ‘Thinking Out Loud’

Após duas semanas de audiência nos tribunais de Nova York, o inglês Ed Sheeran saiu vitorioso em processo que o acusava de plagiar o hit setentista Let’s Get It On na música Thinking Out Loud, de 2014. A queixa partiu do espólio de Ed Towsend — coautor da canção, que ficou eternizada na voz de Marvin Gaye — e apontava que o single de Sheeran copiou “progressões harmônicas” e “elementos melódicos e rítmicos”. O processo foi aberto em 2017, mas só chegou ao tribunal federal americano neste mês para ser avaliado pelo júri.

Incrédulo com a acusação, Sheeran havia sugerido que, se fosse considerado culpado, encerraria sua carreira. A defesa do cantor argumentou que a composição de Thinking Out Loud parte de construções comuns, encontradas em diversas músicas pop. O inglês chegou a comentar que, nos bastidores, muitos colegas da indústria o apoiaram — afinal, temiam que a derrota de Sheeran servisse de pretexto para que outras denúncias semelhantes ganhassem força. No ano passado, ele venceu em Londres outro caso de plágio em torno do hit Shape of You, acusado pelo cantor Sam Chokri de copiar a música Oh Why.

Na quarta-feira, 3, o cantor perdeu o funeral de sua avó, realizado na Irlanda, para estar presente no tribunal. “Estou muito triste que nosso filho Edward não possa estar aqui hoje. Ele está muito chateado que não pôde estar presente – ele tem que estar a milhares de quilômetros de distância em um tribunal na América defendendo sua integridade”, disse o pai de Sheeran durante a solenidade