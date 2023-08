“É ótimo estar viva”, diz Madonna ao celebrar aniversário de 65 anos

A cantora Madonna, que completou 65 anos na última quarta-feira, 16, postou um vídeo nesta sexta-feira mostrando a festa que ela realizou em Portugal para celebrar a data. Na legenda do vídeo, a artista agradeceu estar viva, após ter adiado sua nova turnê. Ela contraiu uma séria infecção bacteriana e chegou a ficar na UTI.

“É ótimo estar viva e incrível poder colocar meus sapatos de dança e comemorar meu aniversário! Estou muito grata. Obrigado Lisboa e a todos os que o tornaram possível!”, escreveu.

A cantora vive atualmente em Portugal com os filhos. No vídeo, a artista aparece em uma festa de luxo junto com os filhos, em um passeio de barco pelo rio Tejo e depois estendendo as comemorações no Tejo Bar, um pequeno bar no bairro de Alfama, em Lisboa, que ela costuma frequentar.

It’s great to be Alive………… .. and Amazing to Be able to put on my dancing shoes and Celebrate my Birthday! 🎉🎉🎉 Im So Grateful.

Thank you Lisbon and to all who made it possible! 🇵🇹♥️ pic.twitter.com/zXT6G6ybjx

— Madonna (@Madonna) August 18, 2023