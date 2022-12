Dueto inédito de Gal Costa terá lançamento póstumo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Um mês após a morte de Gal Costa, em 9 novembro, chegará às plataformas de streaming nesta sexta-feira, 9, um dueto inédito da cantora com a mineira Marina Sena, interpretando a canção Para Lennon & McCartney, de Lô Borges, Fernando Brant e Márcio Borges, lançada em 1970 por Milton Nascimento. A gravação contou ainda com Fábio Sá (baixo e baixo synth), Gui Held (guitarras) e Brisa Flow (samples) e citações da composição O Vendo, de Dorival Caymmi, gravado por Gal em 1976.

O lançamento faz parte de um projeto da gravadora Biscoito Fino e, embora a data da gravação não tenha sido divulgada oficialmente, ela ocorreu poucos meses antes de a cantora fazer a cirurgia para a retirada de um nódulo da fossa nasal. A última apresentação de Gal Costa ocorreu em 17 de setembro, no Festival Coala, em São Paulo.

Marina Sena, recentemente, tem cantado em seus shows a música Nada Mais (Lately), gravada por Gal Costa no álbum Profana (1984). Em seu repertório, Sena também tem feito homenagens a outros ídolos da MPB. Ela gravou Da Maior Importância, de Caetano Veloso, lançado com exclusividade no Spotify dentro do projeto Atemporais.