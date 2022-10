De Taylor Swift a Arctic Monkeys: os 4 discos mais aguardados de outubro

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O mês de outubro promete bons lançamentos musicais com o retorno do Planet Hemp, depois de 22 anos sem lançar nada inédito e o aguardado novo álbum do Arctic Monkeys, que fará show no Brasil em novembro. O mês conta ainda com o novo disco de Taylor Swift e o segundo do ano dos Red Hot Chili Peppers. Confira a seguir:

Sem título

Planet Hemp

Final de outubro

Depois de 22 anos, o Planet Hemp anunciou que lançará um novo álbum de inéditas, ainda sem título, no final de outubro e a verve crítica continuará dando o tom das letras. O primeiro single, Distopia, já foi lançado, gravado em parceria com o rapper Criolo. A canção também ganhou um videoclipe e a letra critica “juízes super-heróis”. Diz um trecho: “Fé cega, radicalismo, sério, só pode estar zoando/ tá tudo errado irmão, então pega a visão/ pobre defende rico/ empregado, o patrão/ político vira herói, juízes super-heróis/ estão acima das leis, acima de tudo, acima de nós.”

Return of the Dream Canteen

Red Hot Chili Peppers

14 de outubro

Poucos meses após o lançamento de Love Unlimited, em abril deste ano, o Red Hot Chili Peppers anunciou um segundo álbum de inéditas. O trabalho, intitulado Return of the Dream Canteen, é o segundo após o retorno do guitarrista John Frusciante. Em entrevistas recentes, o grupo afirmou que o novo disco é “tudo o que somos e sempre sonhamos em ser”. Love Unlimited, no entanto, não recebeu críticas muito positivas dos fãs – especialmente por soar repetitivo e sem criatividade -, mas as expectativas para este novo lançamento continuam altas.

Continua após a publicidade

The Car

Arctic Monkeys

21 de outubro

Os brasileiros serão um dos primeiros fãs do Arctic Monkeys a ouvirem ao vivo as novas músicas do grupo britânico Arctic Monkeys. O novo álbum álbum, The Car, previsto para ser lançado em 21 de outubro, chega aos serviços de streaming poucos dias antes dos shows que a banda fará no país. Em 4 de novembro eles se apresentam no Rio de Janeiro, em 5 de novembro, no festival Primavera Sound, em São Paulo, e em 8 de novembro, em Curitiba. O último disco de inéditas é de 2018, Tranquility Base Hotel & Casino. O novo disco tem produção de James Ford e, segundo o vocalista Alex Turner, “a ficção científica está fora de questão”, disse em entrevista. “Estamos de volta à Terra”.

Midnights

Taylor Swift

21 de outubro

A cantora Taylor Swift não para. Ela está em cartaz nos cinemas como filme Amsterdam e anunciou mais um novo álbum, Midnights, o 10º de estúdio. O anúncio foi feito de surpresa durante o VMA, enquanto ela aceitava o prêmio de Vídeo do Ano da MTV. Logo depois, ela revelou a capa do disco. O novo projeto chega após ela assumir a missão de regravar todos os álbuns do quais ela não tainha os masters. Ao todo, serão 13 músicas, segundo ela, seu número da sorte.