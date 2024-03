‘Cowboy Carter’: o que esperar do primeiro álbum country de Beyoncé

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Cowboy Carter, o aguardado disco que marca a entrada de Beyoncé no gênero country, será lançado no Brasil à meia-noite desta sexta-feira, 29. Por conta do fuso horário, o álbum já está disponível em alguns países do hemisfério leste, como a Austrália e a Nova Zelândia, e ouvintes compartilharam detalhes inéditos sobre o projeto nas redes sociais.

De acordo com os internautas, o álbum conta com diversas parcerias de peso — Miley Cyrus participa da canção II Most Wanted, enquanto Post Malone aparece na faixa seguinte, Levii’s Jeans. Os músicos Shaboozey, Tanner Adell e Willie Jones também colaboram com algumas faixas. Além deles, estrelas do country como Dolly Parton, Willie Nelson e a pioneira Linda Martell, primeira mulher negra a alcançar sucesso comercial com o gênero, aparecem no álbum em interlúdios.

Duas regravações completam o repertório do disco, que conta com impressionantes 26 faixas. Beyoncé incluiu no projeto sua própria versão de Jolene, clássico country lançado por Dolly Parton em 1974, e de Blackbird, dos Beatles. Escrita por Paul McCartney na década de 1960, a canção foi inspirada no movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos.

Em Cowboy Carter, segundo ato da trilogia iniciada por Beyoncé no disco Renaissance, de 2022, a cantora resgata as origens negras da música country e traz à tona velhas feridas raciais da cultura norte-americana. Dominante em regiões historicamente preconceituosas dos Estados Unidos, o gênero é símbolo da dita white culture, que defende a “brancura” como bandeira identitária a ser louvada. Em 2016, quando Beyoncé lançou a música Daddy Lessons, seu primeiro flerte com o ritmo, o Grammy barrou a inscrição da faixa na categoria country. A resistência da indústria fonográfica se repetiu em 2024. Uma rádio no meio-oeste americano se recusou a tocar Texas Hold’em, primeiro single do novo álbum da cantora. “Somos uma rádio country”, explicou a estação de forma ríspida.

