Conheça a nova música da dupla Lennon e McCartney — júnior

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Nos últimos anos, Paul McCartney utilizou a inteligência artificial para restaurar antigas gravações de seu maior parceiro criativo, John Lennon — assassinado em 1980. Assim, a música Now and Then foi lançada como primeira faixa inédita da banda The Beatles em décadas, e o cantor até apresentou o dueto I’ve Got a Feeling com o auxílio de uma gravação de Lennon em sua turnê de 2022. Agora, os descendentes de ambos encontraram uma nova maneira de manter viva a parceria Lennon-McCartney por ainda mais tempo, e sem a ajuda da IA. Sean Ono Lennon, aos 48 anos, e James McCartney, aos 46, se uniram para a composição de Primrose Hill, música disponibilizada nas plataformas de streaming na última sexta-feira, 12 de abril.

Segundo James, que domina os vocais da faixa de folk rock, o trabalho vem de uma visão tida durante a infância na Escócia: “Vi meu verdadeiro amor salvador em minha mente. Primrose Hill é sobre tocar o barco e encontrar esta pessoa”, escreveu em seu perfil de Instagram. Com instrumental simples marcado pelo violão, a canção não conta com a voz de Sean Ono, mas foi coescrita por ele, ecoando a sonoridade de seu próprio trabalho enquanto artista solo. Orgulhoso, Paul comemorou o lançamento em suas redes sociais e desejou “muito amor” ao filho de John.

James McCartney lançou álbuns em 2011, 2013 e 2016, mas estava afastado da música até o single Beautiful, de fevereiro de 2024. Sean Ono, por sua vez, mantém maior constância desde o disco de estreia Into The Sun, de 1998, e lançou a coletânea Asterisms também em fevereiro.

Continua após a publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por James McCartney (@jamesmccartneyofficial) Continua após a publicidade

Em 2012, ambos haviam acenado à possibilidade de formar um novo grupo Beatles com outros herdeiros do icônico quarteto. Em entrevista à BBC, James disse que Sean e Dhani Harrison, filho de George, haviam demonstrado interesse, mas os filhos de Ringo Starr teriam ficado pouco convencidos com a ideia. Por hora, então, Primrose Hill é o passo mais avançado dado rumo a uma nova banda.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial