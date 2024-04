A opinião de Paul McCartney sobre regravação de Blackbird por Beyoncé

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Nesta quinta-feira, 4, Paul McCartney usou suas redes sociais para exaltar a regravação de Blackbird feita por Beyoncé. Escrita por McCartney em 1968, a faixa clássica do grupo The Beatles está presente no mais recente disco da cantora norte-americana, Act II – Cowboy Carter, em uma versão repaginada.

“Estou muito feliz com a versão da Beyoncé da minha música Blackbird. Acho que ela fez uma versão magnífica e reforça a mensagem dos direitos civis que me inspirou a escrever a canção em primeiro lugar. Acho que a Beyoncé fez uma versão fabulosa e recomendo a todos que ainda não a ouviram a conferir. Vocês vão amar!”, escreveu o astro britânico em uma postagem no Instagram.

McCartney revelou ter conversado com Beyoncé por chamada de vídeo, ocasião em que a cantora o agradecia por ter escrito a canção e permitir sua regravação. “Eu disse a ela que o prazer era todo meu e achei que ela fez uma versão fantástica da música. Quando vi as imagens na televisão no início dos anos 60 das meninas negras sendo expulsas da escola, achei chocante e não posso acreditar que ainda hoje existam lugares onde esse tipo de coisa acontece. Qualquer coisa que minha música e a versão fabulosa da Beyoncé possam fazer para amenizar a tensão racial seria ótimo e me deixa muito orgulhoso”, disse.

A música teve como inspiração o caso dos “Little Rock Nine“, grupo de nove estudantes negros impedidos de frequentar a escola pública em que estavam matriculados na cidade de Little Rock, no Arkansas, em 1957. De acordo com a revista Variety, a versão de Beyoncé — que foi renomeada como BLACKBIIRD — inclui ainda alguns elementos da gravação original, como o violão e o bater de pés de McCartney.

